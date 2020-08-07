В департаменте ЦБ заявили, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Проявление и усиление эффекта от снижения ключевой ставки ЦБ РФ можно будет наблюдать в 2021 году. Об этом заявил в пятницу глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью телеканалу РБК.

"Полный эффект от уже произошедшего снижения ключевой ставки проявится только в следующем году, - сказал он. - Да, этот эффект есть уже сейчас, но он будет еще сохраняться и усиливаться".

По его словам, ЦБ по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

"Мы и в июне, когда снизили [ключевую] ставку сразу на 100 базисных пунктов, и в июле, когда снизили ставку на 25 базисных пунктов, говорили о том, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется", - сказал он.

Рост ВВП

Глава департмамета также отметил, что потенциал роста ВВП РФ на уровне 1,5-2% сохранится в период восстановления экономики после кризиса.

"Мы считаем, что потенциал роста российской экономики после этого кризиса сохранится. Вот те 1,5-2%, в рамках которых экономика могла расти до кризиса, скорее всего, эта траектория сохранится", - сказал он.

Ранее в своих материалах ЦБ указывал, что последствия пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений для российской экономики во втором квартале оказались значительнее, чем предполагалось ранее, что в основном связано с более продолжительным действием ограничительных мер.

При этом темпы роста ВВП в третьем-четвертом кварталах 2020 года будут выше, чем ожидалось, как вследствие более стимулирующей бюджетной политики, так и из-за более медленного восстановления импорта (в первую очередь импорта услуг). В свою очередь, снижение ВВП в 2020 году составит 4,5-5,5%.