Энергетический пуск первого блока БелАЭС намечен на IV квартал 2020 года

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Энергетический пуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) с включением в энергосистему намечен на четвертый квартал текущего года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

"Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

В Минэнерго также подтвердили, что загрузка топлива в реактор первого блока БелАЭС началась в пятницу. "В 11:45 (совпадает с мск - прим. ТАСС) в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом, - сообщили в пресс-службе. - Загрузка топлива продолжается". Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим проведением необходимых испытаний.

В Минэнерго отметили, что ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии, заместить 4,5 млрд куб. м природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн. Кроме того, проект откроет новые возможности для внедрения передовых технологий в энергетике, промышленности, науке, медицине, станет стимулом для развития электротранспорта, подчеркнули в ведомстве.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд вблизи города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели. Станция соответствует требованиям безопасности МАГАТЭ.