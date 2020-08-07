FT: инвесторы вывели из Гонконга за год 10% золотых запасов

ТАСС, 7 августа. Обеспокоенные инвесторы переместили за последний год из Гонконга 10% золотых запасов в другие юрисдикции, прежде всего в Сингапур и Швейцарию. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на главу компании J Rotbart & Co Джошуа Ротбарта, предоставляющего услуги по хранению драгоценного металла.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

"Многие клиенты теперь считают Гонконг более рискованным [для операций], чем другие территории", - сказал Ротбарт. Особенно наглядно это проявляется, по его словам, после принятия закона об обеспечении национальной безопасности в этом административном районе Китая. "Инвесторы перемещают золото из Гонконга в Сингапур, потому что им не нравится риск и неопределенность", - считает представитель профильной сингапурской компании BullionStar Ронан Мэнли. Клиенты обеспокоены угрозами "стабильности и обеспечению правопорядка" в городе, добавил он.

Китай, как отмечает британское издание, - крупнейший потребитель золота в мире, но его экспорт ограничен, что делает Гонконг более удобным местом для хранения драгоценного металла как международными инвесторами, так и китайскими предпринимателями.

Цена на золото в минувший вторник обновила исторический максимум в условиях неопределенности выхода стран, прежде всего крупнейшей экономики мира - США, из кризисной ситуации в связи с пандемией и опасениями насчет инфляции. Во время торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) стоимость металла выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $2 013,7 за тройскую унцию.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами. В качестве высшей меры наказания за них предусматривается пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создают в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 19,1 млн человек, примерно 715 тыс. умерли.