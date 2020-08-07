"Российский аукционный дом" проведет повторные торги имуществом двух заводов Ford в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. АО "Российский аукционный дом" (РАД) проведет повторные торги движимым имуществом автомобильных заводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах, сообщила в пятницу пресс-служба РАД.

"На продажу выставлено 86 лотов - движимое имущество автомобильных заводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах. Среди лотов: погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электроштабелеры, подъемники. Оборудование будет продаваться отдельными лотами, практически все оно продается со скидкой до 40%. Суммарная начальная стоимость всего оборудования - 26,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Торги пройдут 28 августа. "Учитывая современные реалии рынка - рост курса валют и частично закрытые границы, приобретение оборудования заводов Ford - это отличная альтернатива покупке аналогичной техники за рубежом. Все имущество в хорошем состоянии, оно регулярно технически обслуживалось, и при этом продается по значительно более привлекательной цене", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента продаж РАД Юлии Акимовой.

Ford Sollers 3 июня 2019 года завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах в Татарстане, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Площадка автоконцерна во Всеволожске в Ленинградской области, производившая две модели - Ford Focus и Ford Mondeo, прекратила работу также в июне прошлого года.

При этом сообщалось, что совместное предприятие Ford и ПАО "Соллерс" будет перезапущено на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан). Оно сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit.