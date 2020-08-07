Власти Польши продлили до 25 августа запрет на авиасообщение с 45 странами

ВАРШАВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Польши составило список из 45 стран, с которыми республика не будет возобновлять авиасообщение по меньшей мере до 25 августа. Об этом сообщило в пятницу Польское агентство печати.

"Из-за риска распространения вируса SARS CoV-2 возникла необходимость воспользоваться правом ввести необходимые для безопасности Польши запреты в сфере авиасообщения, чтобы минимизировать угрозу для здоровья населения", - цитирует агентство текст правительственного распоряжения, которое вступит в силу после 11 августа.

В список из 45 стран, с которыми польские власти пока запретили восстанавливать авиасообщение, включены Россия, а также Босния и Герцеговина, Бразилия, Люксембург, Молдавия, Оман, Сингапур, США и Черногория.

Полный запрет на международное авиасообщение, введенный Польшей в середине марта из-за пандемии, был отменен в ночь с 16 на 17 июня для стран Европейского союза и ряда других направлений. 2 июля крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько стран Азии.