РЖД: поезд Калининград - Адлер возобновит курсирование 22 августа

ТАСС, 7 августа. Поезд Калининград - Адлер возобновит курсирование 22 августа после длительного перерыва, говорится в сообщении РЖД.

Поезд № 360/359 Калининград - Адлер имеет в своем составе прицепные вагоны сообщением Смоленск - Адлер, Брянск - Адлер. Теперь у жителей Калининградской области и других городов России снова появится возможность совершать железнодорожные путешествия из самой западной точки России к Черному морю, отметили в РЖД.

В свой первый рейс поезд отправится 22 августа из Калининграда, а из Адлера - 25 августа. Поезд будет курсировать один раз в четыре дня.