СМИ: воздушное пространство Марокко останется закрытым до 10 сентября

РАБАТ, 7 августа. /ТАСС/. Марокко не откроет воздушное пространство, по меньшей мере, до 10 сентября текущего года. Об этом сообщает в пятницу портал " 360 " со ссылкой на источники в официальных структурах.

Вместе с тем, будут выполняться специальные рейсы, предназначенные для вывоза марокканцев, оказавшихся в период пандемии за границей, и иностранцев, постоянно проживающих в королевстве. Их будут обслуживать три авиакомпании - Royal Air Maroc, Air France и Air Arabia.

6 августа правительство Марокко в пятый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия распространению коронавируса. На этот раз до 10 сентября. Как пояснили в кабмине, "как и на предыдущих этапах, все профилактические меры и меры по наказанию, принятые в рамках режима чрезвычайного санитарного положения, останутся в силе и будут в случае необходимости скорректированы". Режим санитарного ЧП, по словам властей, "представляет собой правовую основу для принятия всех необходимых мер для борьбы с любым негативным развитием пандемии".

15 марта власти Марокко приняли решение приостановить до нового распоряжения пассажирское авиасообщение с внешним миром. В итоге десятки тысяч граждан не смогли вернуться в королевство.

Согласно официальным данным, общее число инфицированных в Марокко к вечеру 6 августа превысило 29,6 тыс. Со 2 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения, от осложнений, вызываемых коронавирусом, умерли 449 человек, выздоровели более 20 тыс. пациентов.

По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне, в настоящее время он составляет менее 2%. Однако суточные показатели заражений в последние несколько недель значительно выросли. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка-Сеттат, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Фес-Мекнес, Марракеш-Сафи, Рабат-Сале-Кенитра.