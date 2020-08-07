Kaiserwetter представила AI-платформу для солнечной энергетики на базе интернета вещей

ТАСС, 7 августа. Немецкий разработчик технологических решений для энергетической отрасли Kaiserwetter Energy Asset Management представил новую AI-платформу Aristoteles 3.2 на базе интернета вещей для управления активами в солнечной энергетике. Об этом сообщило в пятницу издание Solar Power World.

"Наша компания рада предложить клиентам новое решение, которое позволяет эффективно работать с данными об активах, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Разработанная платформа стала дебютным решением Kaiserwetter в солнечной энергетике, позволяющим еще на шаг приблизиться к нашей цели по ускорению процесса перехода к безуглеродной энергетике", - сказал генеральный директор Kaiserwetter Ханно Шоклич.

Флагманская IoT-платформа использует интеллектуальный анализ данных, прогнозное моделирование и алгоритмы машинного обучения для максимизации уровня выработки электроэнергии. С помощью инновационной системы анализа информации владельцы энергетических активов получат не только доступ к точной оценке операционных и финансовых характеристик собственного портфеля, но и информацию и ключевые показатели глобальных рынков электроэнергии для сопоставления уровня доходности активов.

На сегодняшний день платформа Aristoteles способна работать с информацией, генерируемой как частными солнечными энергетическими установками мощностью от 10 кВт, так и солнечными парками мощностью более 200 МВт. В сочетании с внешними данными, такими как метеорологические факторы, решение позволит инвесторам и владельцам активов непрерывно повышать их эффективность и экономическую целесообразность.