В Москве осенью откроется российско-итальянский деловой клуб

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московское отделение "Деловой России" и выставочный центр CASA RICCA EXPO, объединяющий более 50 итальянских брендов, создадут центр российско-итальянского делового общения - итальянский клуб "Москва - Рим". Клуб призван способствовать экономическому и торговому сотрудничеству между Италией и Россией, сообщил ТАСС член Совета московского регионального отделения "Деловой России" Сергей Романов.

"Сегодня мы анонсируем создание центра российско-итальянского делового общения - итальянского клуба "Москва - Рим", - сказал он в ходе ралли итальянских спорткаров, организованное CASA RICCA EXPO и московским отделением "Деловой России".

Романов рассказал, что в задачи центра будет входить укрепление и расширение культурных связей между странами, а также сотрудничество итальянских и российских предпринимателей. Кроме того, клуб будет оказывать содействие экономическому и торговому сотрудничеству между Италией и Россией, в том числе посредством проверки контрагентов и сопровождения сделок между предприятиями обеих стран.

Управляющий партнер CASA RICCA EXPO Сергей Макушев сказал ТАСС, что начать работу клуба планируется в сентябре. Со стороны Италии присоединиться к нему планируют такие известные бренды, как Ferrari и Lamborghini, отметил он.