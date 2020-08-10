В Москве пройдут переговоры России и Кипра об изменении налогового соглашения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия и Кипр 10-11 августа проведут очередной раунд переговоров о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, на котором Россия еще раз предложит Кипру повысить ставку налога на проценты и дивиденды до 15%.

По словам статс-секретаря, замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, Россия предложила властям Кипра поднять до 15% налог на проценты и дивиденды, оставив исключения для институциональных инвестиций, таких, как банковские кредиты, облигационные займы и прямые инвестиции публичных компаний с долей участия более 15%.

Официальные переговоры с делегацией Республики Кипр начнутся в Москве в понедельник в 12:00.

Предыдущие раунды переговоров между Россией и Кипром не увенчались успехом, поэтому Россия с 3 августа запустила денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис. Власти Кипра со сдержанным оптимизмом оценивают возможности достичь приемлемого для Никосии решения по итогам переговоров о внесении изменений в российско-кипрское соглашение об условиях ухода от двойного налогообложения.

Новое налоговое соглашение

25 марта президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Глава государства поручил кабмину организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

1 апреля на совещании Путина с членами правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, российское правительство, как и обсуждалось президентом и премьером, начало именно с Кипра, и что кабинет направил властям островной республики письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

Источник в кипрском правительстве ранее сообщил ТАСС, что во время состоявшегося 2 июля второго раунда переговоров между финансовыми ведомствами двух стран о согласовании нового варианта налогового соглашения представители Кипра потребовали внести в документ ряд исключений. В том числе они настаивали на необходимости "освободить от повышенного налогообложения государственные компании, те предприятия, ценные бумаги которых котируются на бирже, а также юридических лиц, надзор за деятельностью которых ведут инвестиционные группы". Однако, по утверждению собеседника, "российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк".