Производство фарша сурими для крабовых палочек впервые запустят на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Крупнейший рыбоперерабатывающий завод Курильских островов (Сахалинская область) "Курильский рыбак" в сентябре начнет производство главного ингредиента крабовых палочек - фарша сурими. Ранее в Сахалинской области ни одно предприятие такой продукт не выпускало, сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

Сурими - полуфабрикат в виде фарша из мяса белой рыбы - хека, минтая, путассу. Продукт придумали в Японии специально для детского питания, назвали крабовыми палочками, чтобы привлечь внимание школьников. Позже технологию скопировали китайцы. В дальнейшем она дошла и до России.

"ЗАО "Курильский рыбак" приобрел технику, необходимую для изготовления фарша сурими. Первую партию оборудования на предприятии ждут в сентябре", - сказали в пресс-службе правительства области. Объем потраченных на технику средств пока не уточняется.

По информации пресс-службы островного правительства, областные власти стараются поддерживать предприятие. Весной этого года компания получила из областного бюджета 250 млн рублей. Это позволило возместить часть затрат, понесенных при строительстве завода. Поддержка предприятию осуществлена в соответствии с государственной программой Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика на 2019-2025 годы".

О заводе

Рыбоперерабатывающий завод "Курильский рыбак" запустили в сентябре 2019 года на курильском острове Шикотан. Он построен недалеко от причала, к которому подходят суда. Подача на конвейер осуществляется с помощью вакуумного насоса - рыбопровода. Это позволяет за считанные часы поместить свежевыловленную продукцию в рефрижератор. Предприятие способно перерабатывать 1 тыс. тонн сырья в сутки. Выпуск рыбьего жира и удобрений делает производство безотходным. В ассортименте - мороженые минтай, треска, камбала, навага, скумбрия, сардина, палтус, кальмар, а также мука рыбная кормовая. Консервный цех производит ассорти деликатесное, печень трески и минтая. Большая часть продукции предприятия уходит на внутренний рынок.

Сегодня на заводе трудятся более 350 сотрудников. Они проживают в комфортабельном общежитии. Им доступен спортзал с современными тренажерами. Для рабочих организовано трехразовое питание с разнообразным меню. ЗАО "Курильский рыбак" - один из крупнейших производителей рыбной продукции на островах. Торговая марка предприятия известна не только в России, но и во многих других странах.