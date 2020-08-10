"Ъ": Минфин России планирует поддержать закупки алмазного сырья "Алросы" в Госфонд

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса", снизившая во втором квартале 2020 года продажи алмазов на 92% из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

"Минфин исходит из положительного опыта закупки в 2008-2009 годах, которая позитивно отразилась на стабилизации и последующем восстановлении ценообразования на мировом алмазном рынке, оказала поддержку компании "Алроса" и помогла структурировать бюджет Якутии. В текущей ситуации, вызванной COVID-19 и фактическим локдауном алмазного рынка, закупка в Госфонд России окажет синергетический эффект и позитивно скажется на восстановлении рынка", - пояснили изданию в министерстве.

По данным газеты, основным инициатором закупок в Госфонд является Якутия, которой принадлежит 25% "Алросы" (еще 8% - у отдельных улусов). Таким образом, одним из важнейших источников пополнения регионального бюджета являются дивиденды компании. Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что в связи со снижением продаж "Алросы" из-за пандемии нового коронавируса бюджет Якутии по итогам 2020 года может недополучить от 10 до 20 млрд рублей. Он также предлагал Гохрану выкупить алмазы на $0,5-1 млрд.

Как рассказали изданию в пресс-службе "Алросы", в самой компании ожидают, что в случае положительного решения правительства итоговая сумма выкупа будет находиться в диапазоне, запрошенном Якутией. Для этого может потребоваться увеличение финансирования Госфонда, поскольку в 2020 году лимит на закупки драгоценных камней и металлов составляет порядка $170 млн.

"Алроса" в первом полугодии 2020 года снизила производство алмазов до 13,7 млн карат - на 22% по сравнению с показателем аналогичного периода прошедшего года. По сравнению с первым кварталом 2020 года добыча во втором квартале сезонно снизилась на 29%.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.