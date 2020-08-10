РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банки РФ планируют протестировать новый способ безналичных платежей, при котором деньги буду списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Этот сервис будет пилотироваться на площадке созданной ЦБ РФ Ассоциации "ФинТех" (АФТ) в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API), сообщила изданию РБК гендиректор Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяна Жаркова.

Сервис, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и платежей по кредитам, должен позволить экономить на комиссиях, он не потребует дополнительного подтверждения перевода и будет доступен как для юридических, так и для физических лиц. Клиент - получатель денег сможет в личном кабинете банка выставить платежное требование к клиенту - плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк плательщика проверит соответствие условий платежного требования и согласие клиента и переведет деньги получателю, если все корректно.

В дальнейшем такая технология может быть интегрирована в различные финансовые услуги, а на месте банков могут быть финтех-компании и иные сторонние поставщики платежных услуг.

По данным РБК, такой механизм вполне может стать еще одним проектом Банка России. В этом случае он позволит проводить расчеты между банками напрямую без участия платежных систем и иных компаний, что позволит удешевить такие операции.

Как пояснила изданию Жаркова, АФТ уже разослала приглашения банкам для участия в пилотировании стандарта по инициации платежей, а также начала формировать рабочую группу. В конце августа планируется определить сроки пилота. Тестированием заинтересовались банки ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк. Сбербанк отказался от комментариев изданию, а другие банки - участники АФТ не ответили на запрос РБК.