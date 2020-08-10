Загрузка сетей связи в России достигала 80-90% в период самоизоляции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Загрузка сетей связи во время самоизоляции россиян достигала 80-90%, что грозило перегрузками. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сети были перегружены. Не у всех операторов связи во всех регионах было одинаковое количество запасных мощностей. То есть где-то у некоторых операторов связи, к сожалению, прыгала загрузка [до] 80-90%. То есть еще чуть-чуть больше людей оказалось бы дома, и сети могли уже начать не выдерживать эту ситуацию. Не у всех операторов связи, но у многих", - сказал он.

По словам Липова, регионы и операторы связи должны совместно определять приоритеты развития сетевой инфраструктуры для недопущения проблем. "Наверное, здесь надо найти вариант, когда мы вместе с регионами имеем возможность с операторами связи определять приоритеты в развитии сетей связи для того, чтобы чуть-чуть опережать эту ситуацию. Потому что старые связисты говорят, что сеть связи в нормальном режиме должна быть загружена не больше чем на 30 процентов для того, чтобы выдерживать трехкратную нагрузку", - подчеркнул глава Роскомнадзора.

Он добавил, что во время пандемии количество жалоб на качество услуг связи увеличилось почти на 50%.