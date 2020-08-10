Госдолг Карелии с начала года снизился на 284 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 августа. /ТАСС/. Государственный долг Карелии за семь прошедших месяцев 2020 года снизился на 1,5%, или 284 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Продолжаем работу по снижению государственного долга республики. Несмотря на пандемию, за 7 месяцев этого года нам удалось сократить его на 284 млн рублей", - говорится в сообщении.

На 1 августа задолженность бюджета составила 18,6 млрд рублей. В структуре долговых обязательств региона также снизилась доля коммерческого долга с 55% до 34%, расходы на обслуживание долга сократились на 200 млн рублей. "Напомню, что снижение госдолга - одно из условий соглашений, заключенных с Минфином России. От эффективности этой работы зависит объем финансовой поддержки из федерального бюджета на реализацию значимых для Карелии проектов", - добавил Парфенчиков.

Министерство финансов Карелии также продолжает привлекать более дешевые кредиты. С начала года ведомство провело 18 аукционов для привлечения 5 млрд рублей в виде кредитов под процентную ставку, на 1 п.п. превышающую ключевую ставку Центробанка. В ходе трех аукционов на сумму 1 млрд рублей удалось привлечь средства под процент, ниже установленного - 5,97%. После снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июле новые аукционы составлены под ставку еще ниже - 5,25% годовых на срок от 24 до 36 месяцев.

"Важно, что использовать их планируем, только если это будет необходимо", - пояснил глава Карелии.