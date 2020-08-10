На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

КОСТРОМА, 10 августа. /ТАСС/. Компания "Интер РАО" инвестирует 88 млрд рублей в модернизацию Костромской ГРЭС, соглашение о реализации проекта подписали в понедельник генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Это самый большой и самый крепкий инвестиционный портфель за всю новейшую историю Костромской области - 88 млрд рублей, которые пойдут на техническое перевооружение станции, на строительство нового газопровода", - сообщил журналистам Ситников.

На Костромской ГРЭС будет поэтапно модернизировано шесть энергоблоков. Мощность каждого из них увеличится на 30 МВт. Также на ГРЭС будет построена вторая линия газопровода высокого давления, что позволит повысить надежность газоснабжения существующих энергоблоков станции, а также улучшить экологические характеристики электростанции благодаря отказу от использования мазута в качестве резервного топлива.

Основное оборудование для модернизации уже заказано. Подрядчики, с которыми будут подписаны контракты, определены.

"По состоянию на 2025 год дополнительно от этого проекта бюджет будет получать 7 млрд рублей, это существенные средства, которые пойдут на решение социальных проблем", - уточнил Ситников.

Костромская ГРЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций России. По данным "Интер РАО", она занимает третье место по установленной мощности и вырабатывает около 3% от общего объема производимой в России электроэнергии. Станция расположена в Вологореченске Костромской области. Электроэнергия Костромской ГРЭС поставляется в более чем 40 регионов России, а также в страны ближнего зарубежья.