Акционер Petropavlovsk считает возможным привлечь рекрутинг к подбору руководства компании

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Южуралзолото" (ЮГК), крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk с долей 24,39%, считает возможным привлечь независимую рекрутинговую компанию к поиску кандидатов на руководящие позиции Petropavlovsk. Об этом говорится в сообщении ЮГК.

"Группа ["Южуралзолото"] призывает совет директоров [Petropavlovsk] привлечь к поиску кандидатов на руководящие позиции независимую профессиональную компанию, которая сможет предложить широкий и разнообразный выбор достойных кандидатов в совет директоров. В то же время, рекрутинговая компания также сможет предложить кандидатов на замещение вакантных должностей исполнительного, финансового и операционного директоров", - сказано в сообщении.

ЮГК также выразила поддержку менеджменту Petropavlovsk.

Ранее Petropavlovsk сообщил, что по итогам голосования общего собрания акционеров в состав совета директоров компании вошли Джеймс Камерон, Шарлотта Филиппс, Катя Рэй, а также финансовый директор и член совета директоров "Южуралзолото" Максим Харин. Бывший глава Petropavlovsk Павел Масловский вновь не был избран в совет директоров компании.

Акционеры Petropavlovsk также одобрили привлечение третьей стороны для проведения независимого расследования сделок Petropavlovsk и ее "дочек" в течение последних трех лет, в которых были прямо или косвенно заинтересованы бывшие или действующие менеджеры компании.

О корпоративном конфликте

Бывший глава Petropavlovsk Павел Масловский и ряд директоров компании, единогласно предложенные советом директоров для переизбрания, не были избраны в совет по итогам голосования в конце июня.

Как отмечал Petropavlovsk, анализ результатов голосования показал, что против Масловского и других рекомендованных кандидатур выступил крупнейший акционер золотодобытчика - "Южуралзолото" Константина Струкова (22,37%), а также компании Everest Alliance и Slevin (12,09%) и Fortiana Holdings Владислава Свиблова (4,62% на момент голосования). Золотодобытчик указал, что интересы Everest Alliance и Slevin в течение двух лет представлял Николай Люстингер, тесно связанный со Струковым. В связи с этим совет директоров Petropavlovsk усомнился в правильности и законности проведенного голосования и обратится в британский Комитет по поглощениям и слияниям с просьбой расследовать действия Струкова и его компании на предмет нарушений.

"Южуралзолото" отрицает все обвинения в свой адрес.

О компании

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика - компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 24,39% акций. Структуры Prosperity также контролируют около 20% акций компаний.