Суд признал законным доначисление липецкой фабрики Roshen 28,6 млн рублей налогов и пени

ТАСС, 10 августа. Арбитражный суд Липецкой области оставил в силе решение налогового органа, который обязал липецкую фабрику Roshen, входящую в корпорацию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко, доплатить в российский бюджет более 28,6 млн рублей налогов, штрафов и пени за 2013-2015 годы, следует из информации, размещенной в понедельник в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, липецкая фабрика просила признать недействительными решения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Липецкой области от 7 августа 2015 года и от 29 августа 2017 года. Согласно первому решению, ей было доначислено за 2013 год более 16,6 млн рублей в виде НДС, пеней и штрафов, за 2014 и за 2015 годы - почти 12 млн рублей.

"В иске отказать полностью", - говорится в сообщении суда.

Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный суд России в июне этого года, подтвердили законность аналогичного решения липецкой инспекции ФНС о доначислении ООО "Рошен" около 63 млн рублей, вынесенного по таким же основаниям, но за более ранний период - за 2011-2012 годы.

Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тыс. т продукции в год. Корпорация решила остановить свою Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Активы, оставшиеся в Липецке, Roshen оценивал в $200 млн. Суд в РФ в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 млн рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики стоимостью почти 1,5 млрд рублей.