Аэропорт столицы Колумбии возобновит работу 1 сентября

БОГОТА, 11 августа. /ТАСС/. Аэропорт Эль-Дорадо столицы Колумбии, закрытый в конце марта в условиях пандемии, возобновит работу 1 сентября. Об этом в понедельник сообщил колумбийский министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Руис во время выступления в Боготе.

"Вместе с мэром Боготы [Клаудией Лопес] мы решили назначить на 1 сентября первый пробный маршрут, который свяжет столицу с городом с низким уровнем заболеваемости. Им может стать Картахена или Барранкилья", - заявил Руис, выступление которого транслировалось в Twitter администрации президента страны.

Министр уточнил, что полеты будут проходить при соблюдении всех установленных мер биобезопасности.

Внутреннее авиационное сообщение в Колумбии возобновилось 21 июля, однако самолеты летают только между городами Букараманга и Кукута.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован в Колумбии 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране 30-дневный режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов в целях предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 397 623, умерли 13 154 человека.