"Обувь России" проведет допэмиссию на 2,8 млрд рублей для реализации стратегии компании

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ПАО "ОР", головная компания ГК "Обувь России", проведет дополнительную эмиссию акций в объеме 2,8 млрд рублей, средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста компании и реализацию обновленной модели бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании. Таким образом, уставный капитал компании будет увеличен на 25%.

"Средства от размещения допэмиссии будут направлены на реализацию стратегии компании по цифровой трансформации бизнеса и развитие финансовых сервисов", - говорится в сообщении. "Цели допэмисиии - финансирование дальнейшего роста компании и реализация обновленной модели бизнеса - уникального ретейл-формата, включающего розничную сеть, маркетплейс и онлайн-платформу; а также дальнейшее развитие направления финансовых сервисов, в том числе денежных займов", - отмечают в компании.

Акции будут размещены по открытой подписке с реализацией преимущественного права их приобретения акционерами компании. Будет размещено 28,264 млн обыкновенных акций, что составляет 25% от ранее размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции - 100 рублей. Цена, сроки и другие параметры размещения будут определены позже советом директоров. "С учетом сложившейся конъюнктуры и истории котировок акций ПАО "ОР" будет размещать допэмиссию только при цене акций существенно выше текущих уровней, но не менее 100 рублей за акцию", - отмечает компания.

"Решение провести допэмиссию связано с изменением стратегии компании, основные элементы которой мы реализуем уже с конца 2019 года. В работе с поставщиками мы перешли на модель маркетплейса, переформатируем наши магазины в мини-универмаги. Приоритетное направление для нас на ближайшее будущее - интеграция в логистическую инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли и развитие собственных онлайн-площадок. Кроме того, мы будем дальше реализовывать концепцию магазина как сервисной точки, развивать финансовые сервисы, в том числе и в онлайн-формате", - отметил директор ГК "Обувь России" Антон Титов, слова которого приводятся в сообщении.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске. Основное бизнес-направление группы - производство и торговля обувью и сопутствующими товарами. Главе компании Антону Титову принадлежит пакет в 50% акций, free float составляет 48%. В октябре 2017 года "Обувь России" привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже.