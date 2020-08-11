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Правительство за полгода отменило более 8 тыс. устаревших требований для бизнеса

Всего таких актов было 11 тыс.

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство РФ с начала года отменило более 8 тыс. устаревших обязательных требований для работы предпринимателей. Об этом сообщил во вторник вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Только в первом полугодии 2020 года было проведено более 600 заседаний рабочих групп, причем основной костяк их составляют представители бизнес-объединений и ассоциаций. В результате было рекомендовано к отмене более 11 тысяч актов, устанавливающих обязательные требования, при этом из них более 8,5 тыс. - акты еще Советского союза. Из 11 тыс. актов более 8 тыс. актов уже отменено", - сказал он, уточнив, что это порядка 73% об общего объема рекомендованных к отмене актов.

Отмена актов проводится в рамках так называемой регуляторной гильотины, она вступит в силу с 1 января 2021 года.

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