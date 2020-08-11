Цена золота на бирже Comex опустилась на 5%

ТАСС, 11 августа. Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась на 5,2%, до $1 тыс. 33,1 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки на 21:01 мск.

В последний раз золото торговалось на этом уровне 30 июля.

В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже показывали отрицательную динамику и на момент закрытия торгов находились на уровне 17 тыс. 890 руб. за бумагу, что на 4,86% ниже уровня открытия. При этом акции Petropavlovsk за день подешевели на 7,93% - до 30,2 руб. за шт.