Индексы на бирже США понизились на ожиданиях выработки мер по стимулированию экономики

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии по вторник понизились.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 104,53 пункта (-0,38%), до отметки 26 686,91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 26,78 пункта (-0,80%), до отметки 3 333,69. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 185,53 пункта (-1,69%), до уровня 10 782,82.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,17%, до 41,54 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 1,29%, до $1 921,10 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "инвесторы пристально следят за ситуацией в Вашингтоне, где демократы и республиканцы в Конгрессе все еще не могут прийти к компромиссу по вопросу о пакете мер по стимулированию экономики".

Еще одним фактором, оказавшим влияние на настроения инвесторов, газета считает сообщения о росте числа случаев заражения коронавирусом в Европе. "Для участников рынка трудно справиться с двумя потоками противоречивой информации о ситуации в разных регионах", - привела газета мнение руководителя департамента стратегии J. P. Morgan Asset Management Хью Гимбера. При этом он выразил надежду на то, что "региональные меры по сдерживанию распространения коронавируса окажут меньшее влияние на мобильность населения и на уровень потребительских расходов, чем применявшиеся ранее жесткие карантинные меры".