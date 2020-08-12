Около 28 млрд рублей направят на развитие сел в Сахалинской области до конца 2025 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют с 2021 по 2025 год направить на комплексное развитие сельской местности островов более 27,9 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Об этом говорится в проекте соответствующей региональной программы, подготовленном министерством торговли и сельского хозяйства области и размещенном в среду на портале антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Сахалинская область входит в число высокоурбанизированных регионов России. На ее территории расположено 223 сельских населенных пункта. С каждым годом количество их жителей постепенно сокращается: если в 1989 году оно составляло 124,8 тыс. человек, то к 2019 году показатель уменьшился до 87,1 тыс. человек, или 17,89% от общей численности населения островов. Основной причиной такой динамики является неразвитость сельских территорий.

"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составит 27 956 960,1 тыс. рублей. Целевые показатели госпрограммы и их количественные значения: обеспечение к 2026 году благоустроенным жильем более 500 граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий; реализация не менее 150 проектов по обеспечению объектами инфраструктуры и благоустройству сельских территорий", - говорится в тексте документа.

В документе сказано, что на реализацию программы из областного бюджета будет выделено более 15,7 млрд рублей. Еще около 11,8 млрд рублей направят из федеральной казны. Прогнозная оценка привлечения средств местных бюджетов за весь период составляет около 295,5 млн рублей. Помимо этого, более 135 млн рублей удастся привлечь за счет внебюджетных источников.

Программа поделена на две части: обеспечение людей новым жильем и комплексное развитие инфраструктуры. На первую подпрограмму направят более 900 млн рублей. Все остальные 27 млрд рублей из общей суммы пойдет на развитие инфраструктуры: строительство дорог, газовых и улично-дорожных сетей, социальных объектов, а также на благоустройство территорий.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что 40% граждан страны так или иначе связаны с работой и проживанием в сельской местности. В связи с этим он поручил регионам уделить особое внимание развитию сел.