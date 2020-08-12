Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,2 руб.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,12%, до отметки в 73,2 руб., при этом курс евро опустился на 0,08%, до 85,8 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:12 мск, курс доллара рос до 73,32 руб. (+0,3%). В свою очередь, евро также перешел в "зеленую" зону и торговался на уровне 85,99 руб. (+0,14%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 1,2% - до $45,02 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $42,33 за баррель, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи терял 0,5%, опускаясь до отметки 2990,9 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,6%, до 1288,04 пункта.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 0,44%, торгуясь на уровне 2992,54 пункта, индекс РТС опускался на 0,8%, до 1285,67 пункта.