Омский НПЗ "Газпром нефти" внедрил цифровой контроль промышленной безопасности

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Омский НПЗ "Газпром нефти" ввел в промышленную эксплуатацию систему цифрового контроля промышленной безопасности на установке газофракционирования. С помощью нейронных сетей компания будет в онлайн-режиме отслеживать состояние производственного объекта, прогнозировать и заранее предотвращать возможные отклонения от штатного режима работы, говорится в сообщении компании.

Проект реализован совместно с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В последующем новейшая система может быть внедрена другими промышленными предприятиями.

Все данные параметров работы установки непрерывно поступают в единую операторную Омского НПЗ и ситуационный центр Ростехнадзора. Система реализована на отечественной программной платформе. Разработчик - "Российская корпорация средств связи - Программные Системы", специализирующаяся на системах предиктивного анализа.

"Сотрудничество с "Газпром нефтью" по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности даст отрасли инструменты автоматического прогнозирования, оценки рисков возникновения нештатных ситуаций и принятия превентивных мер для их предотвращения", - сказал гендиректор "РКСС - Программные системы" Сергей Нагибин.

"Безусловное соблюдение требований промышленной и экологической безопасности лежит в основе работы нефтеперерабатывающих активов компании. Мы внедряем современные технологии, позволяющие вести круглосуточный мониторинг технологического процесса и при необходимости корректировать малейшие отклонения. Наша задача - рост операционной эффективности при абсолютной промышленной безопасности, и мы планомерно движемся к этой цели", - отметил руководитель департамента систем управления "Газпром нефти" Сергей Овчинников.