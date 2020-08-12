Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021 несостоявшимся

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Аукцион Министерства финансов РФ по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок по приемлемым ценам. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 24021RMFS 12 августа 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что размещение облигаций с переменным купонным доходом без привлечения значимого объема заемных средств признано нецелесообразным.

В апреле текущего года Минфин уже признавал аукцион по размещению ОФЗ-ПК выпуска 24021 несостоявшимся по аналогичным причинам.