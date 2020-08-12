Первый ночной поезд "Таврия" прибыл из Симферополя в Адлер

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Первый ночной поезд "Таврия" прибыл во вторник из Симферополя в Адлер, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту компании "Гранд сервис экспресс".

Накануне из Симферополя отправился первый ночной поезд "Таврия", который позволяет с удобством путешествовать вдоль Черноморского побережья, его маршрут проходит также через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи, протяженность маршрута составит 790 км, время в пути составит 22 часа. Поезд двухгруппный, общим составом он следует до станции "Разъезд 9 км", далее каждая из групп вагонов следует самостоятельно - одна в Ростов-на-Дону, другая - в Адлер. Общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составляет 15 часов.

"Поезд прибыл в Адлер из Симферополя в 16:42 мск", - сообщили в компании.

В состав поезда входят два купейных и 15 плацкартных вагонов (включая группу Симферополь - Ростов-на-Дону). Общая вместимость состава - более 800 мест. Поезда будут отправляться раз в три дня.

Компания "Гранд сервис экспресс" создана в 2002 году, является первым частным железнодорожным перевозчиком страны. С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.