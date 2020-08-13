Мишустин: запуск производства вакцины от COVID-19 снизит риск заболевания врачей

"Вчера, вы знаете, президент сказал об этом, была зарегистрирована вакцина, и институт Гамалеи, который является разработчиком этой вакцины, сегодня уже приступил к реализации проекта производства этой вакцины", - сказал он в ходе общения с медперсоналом Чукотской окружной больницы. Мишустин отметил, что медики получат вакцину одними из первых.

"В зависимости от того, как пойдет этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными. Будет все более или менее у нас под контролем", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что федеральные власти приняли целый ряд решений, направленных на поддержку системы здравоохранения, в том числе ввели дополнительные выплаты для медработников, лечащих пациентов с коронавирусом, а день работы с такими больными будет засчитываться в пенсионный стаж за два дня. "Президентские выплаты сохранены до сентября, но президент дал поручение посмотреть и подумать, поскольку коронавирус никуда от нас не ушел, как в зависимости от ситуации распространения коронавируса и общей ситуации с пандемией продолжить эти выплаты", - напомнил Мишустин.

Премьер поинтересовался у медработников, доходят ли до них дополнительные выплаты в полном объеме. В ответ один из врачей подтвердил, что все выплаты доходят до них полностью.

Еще одна сотрудница больницы поинтересовалась у главы правительства возможностью приобретения дополнительного рентгеновского оборудования для участковых больниц и врачебных амбулаторий, чтобы создать в регионе единую информационную сеть и повысить доступность медпомощи для населения. "Знаю, что министр финансов сегодня смотрел ваши предложения, и я думаю, мы удовлетворим все, что необходимо", - сказал Мишустин. При этом он отметил, что вопрос заключается не только в приобретении оборудования, но и в налаживании хорошей интернет-связи. "Сегодня мы в протокол запишем, чтобы Минцифра [Минкомсвязь] наше посмотрело что можно сделать по программе цифровой экономики", - пояснил Мишустин.