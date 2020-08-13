Средняя цена за поездку в московском такси во втором квартале снизилась на 7%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сумма среднего чека за поездку в такси во втором квартале 2020 года составила в Москве 430 рублей, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Средний чек за поездку в такси по Москве во втором квартале 2020 года составил 430 рублей - на 7% меньше, чем [во втором квартале] в прошлом году", - сообщили в департаменте. Там уточнили, что за второй квартал 2019 года средний чек за поездку в такси составил 464 рубля.

Также в транспортном комплексе Москвы отметили, что по сравнению с первым кварталом 2020 года средний чек вырос на 3%. "За первый квартал 2020 года средний чек за поездку в такси составил 417 рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там также сказали о размере среднего чека среди крупных таксомоторных компаний. Так, средний чек за второй квартал в компании Gett составил 575 рублей, у компании "Везет" - 399 рублей, у "Яндекс.Такси" - 396 рублей, а у "Сити Мобил" - 350 рублей.