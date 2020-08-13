S7 подписала договор на поставку двух грузовых самолетов Boeing 737-800BC

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпания S7 подписала контракт с лизинговой GECAS на поставку двух грузовых самолетов Boeing 737-800BCF. Об этом говорится в сообщении компании. Это первые полностью ориентированные только на перевозку грузов самолеты в парке компании.

"S7 Airlines <...> планирует получить два Boeing 737-800BCF в грузовой компоновке в ноябре 2020 года и в январе 2021 года. Это будут первые самолеты в воздушном флоте S7 Airlines, полностью ориентированные на перевозку грузов по среднемагистральным маршрутам. Осуществлять коммерческое управление грузовыми перевозками будет S7 Cargo, генеральный агент по продаже грузовых перевозок группы компаний S7", - говорится в сообщении.

По оценке компании, новые суда позволят увеличить объем перевозки грузов и почты на 30%.

"Дополнительные емкости будут задействованы на направлениях с высоким спросом и ограниченными возможностями багажно-грузовых отсеков пассажирских самолетов. Широкая география полетов S7 Airlines, сотрудничество с ведущими логистическими компаниями и развитая агентская сеть позволяют нам перевозить различные категории груза и почту в короткие сроки и обеспечивать эффективную загрузку воздушных судов. По нашей оценке, новые воздушные суда позволят увеличить объем перевозимых груза и почты на 30%", - отметил генеральный директор S7 Cargo Илья Ярославцев.

Ранее многие авиакомпании на фоне пандемии коронавируса и снижения общего объема пассажирских перевозок переориентировали часть флота на перевозку грузов в салоне самолетов.

Грузоподъемность самолетов составит 23,9 т, дальность полета - до 3 750 км.

S7 Cargo организует таможенное оформление и перевозку коммерческих грузов, почты и грузов специальных категорий в багажных отсеках пассажирских воздушных судов S7 Airlines.