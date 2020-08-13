Доходы главы КЧР в 2019 году снизились на 507 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 13 августа. /ТАСС/. Декларируемый доход главы Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашида Темрезова по сравнению с предыдущим годом снизился 507 тыс. рублей и составил 1,04 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в четверг на официальном сайте главы и правительства республики.

Общий доход, который Темрезов указал как полученный с 1 января по 31 декабря 2019 года, составил 1 040 746, 54 рублей, согласно поданной ранее декларации, в 2018 году он заработал 1,547 млн рублей.

В собственности главы региона, как и 2018 году, дом площадью в 522,9 кв. м и приусадебный участок площадью 758 кв. м. Темрезов владеет также легковым автомобилем ГАЗ-21. В прошлом году были указаны три автомобиля.

У его супруги доход за год составил 136,9 тыс. рублей. Как и годом ранее, она владеет двумя земельными участками общей площадью 1492 кв. м, дом 80,6 кв. м, три квартиры общей площадью 228,4 кв. м., гараж площадью 57,1 кв. м. и два склада (199,1 кв. м). Все объекты находятся на территории РФ.