СМИ: индийские госкомпании отказались от фрахта китайских танкеров

ТАСС, 13 августа. Индийские государственные нефтяные компании отказались фрахтовать танкеры, принадлежащие Китаю. Об этом в четверг сообщает газета The Economic Times.

По информации издания, отказ от фрахта также касается китайских нефтеналивных судов, зарегистрированных в других странах. "Основанием для этого послужило распоряжение властей Индии о сокращении торгово-экономических отношений с КНР в ответ на ее действия на линии фактического контроля в Ладакхе, которые привели к военной напряженности между двумя странами", - отмечает издание.

Индийские нефтяные компании уже включили в свои глобальные тендеры пункт о преимущественном праве отказа от фрахта иностранных танкеров в пользу таких судов под флагом Индии. Это практически исключает возможность участия для китайских танкеров в индийских тендерах на транспортировку нефти. При этом компании планируют обратиться к странам-поставщикам с просьбой не использовать китайские танкеры при доставке нефти в Индию.

Китайские нефтеналивные суда, пишет газета, составляют небольшую часть от зафрахтованных индийскими компаниями. Запрет на использование танкеров Китая не окажет существенного влияния на морскую транспортировку нефтепродуктов в Индию.

В последние месяцы индийское правительство повысило пошлины на ввоз из Китая бытовой электроники, медицинского оборудования и фармацевтической продукции, при этом стимулируя производство этих товаров индийскими производителями. К сокращению объема индийско-китайской торговли привело также принятое в июле Нью-Дели решение ограничить торговлю с КНР по соображениям национальной безопасности.

Отношения Индии и Китая обострились из-за военного противостояния на линии фактического контроля в Ладакхе после столкновений китайских и индийских солдат в начале мая - июне, в результате которых с обеих сторон имелись погибшие и раненые.