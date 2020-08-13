Все рейсы круизного лайнера "Князь Владимир" отменены до конца 2020 года

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Все рейсы единственного в РФ круизного лайнера "Князь Владимир" в 2020 году отменены в связи с ограничительными мерами, введенными в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Черноморские круизы".

В марте на официальном сайте компании "Черноморские круизы" появилось сообщение о приостановке рейсов в связи с угрозой распространения коронавируса. Запланированное ранее морское сообщение с Абхазией было отменено до конца 2020 года. Позднее в мае сообщалось, что рейсы приостановлены до середины июля. Однако в августе сообщалось, что решение о возобновлении навигации пока не принято.

"В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации лайнера "Князь Владимир", отменяются рейсы, запланированные на 2020 год", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что навигация 2020 года должна была быть самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С 1 марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов. Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха на 2021 год.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 гостевых кают, лайнер вмещает 600 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован двумя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, салоном красоты и конференц-холлом на 350 персон. В 2019 году "Князь Владимир" выполнил 23 рейса и перевез более 7 тысяч пассажиров, что более чем в два раза больше, чем в 2018 году.