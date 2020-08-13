Власти Москвы назвали три отрасли, лучше всех переживших период самоизоляции

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Строительство, обеспечение безопасности и телекоммуникации лучше остальных отраслей пережили в Москве период самоизоляции, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Мы выявили топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии, как дополнительный стимул к развитию. Лучше всех пережить период турбулентности удалось строительной отрасли, включая деятельность по операциям с недвижимым имуществом, - и это оказало поддержку целому ряду сопутствующих отраслей. На втором месте закономерно оказалось обеспечение безопасности и управление, а замыкает тройку лидеров деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова на заседании оперативного штаба по экономике Москвы.

Он также отметил, что самоизоляция оказала мощный стимулирующий эффект на все виды онлайн-сервисов и службы доставки. Это, в свою очередь, существенно увеличило спрос на услуги телекоммуникаций и связи.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации.

По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

Оперативный штаб по поддержке экономики города был создан 10 марта 2020 года, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, его возглавил Владимир Ефимов. По итогам июля мерами поддержки охвачено более 37 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 765 тыс. человек.