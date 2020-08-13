На Новополоцкий НПЗ в Белоруссии прибыла вторая партия нефти из США

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белорусский Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" получил вторую партию нефти из Соединенных Штатов. Так в предприятии ответили на запрос информагентства БелТА.

"Танкер с нефтью сорта White Eagle Blend ("Белый орел"), специально разработанного в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ, прибыл в Клайпедский порт (Литва - прим. ТАСС) 9 августа. Объем танкера - 76 тыс. тонн. Сегодня утром первый состав с сырьем пришел на новополоцкое предприятие. Планируется, что полностью вся партия будет доставлена на "Нафтан" в течение августа", - говорится в сообщении

Отмечается, что поступившее сырье представляет собой смесь различных сортов. С учетом того, что у специалистов НПЗ есть опыт переработки нефти из Венесуэлы, норвежской нефти Johan Sverdrup, нефти марки Arab Light из ОАЭ, а также американской нефти марки Bakken, на предприятии заверили, что затруднений с переработкой нового сорта не возникнет.

В конце марта этого года Москва и Минск договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти, так как Белоруссия отказалась выплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Из компаний РФ поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия закупила нефть у альтернативных поставщиков в Азербайджане, Норвегии, Саудовской Аравии и США. В конце марта Москва и Минск также достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.