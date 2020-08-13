ФАС признала рекламу биологически активной добавки "Детримакс" недостоверной

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. ФАС признала рекламу биологически активной добавки (БАД) "Детримакс" недостоверной. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Заявленная в рекламе информация о необходимом суточном объеме потребления витамина D не соответствовала действительности", - отмечается в сообщении.

В ФАС сообщили о том, что производитель "Юнифарм" и издатель журнала "Акушерство и гинекология" - компания "Бионика медиа" распространяли в этом журнале рекламу БАДа "Детримакс 1000" с сообщением о том, что для поддержания нормального уровня количества витамина D в организме может требоваться его потребление не менее 1500-2000 международных единиц (МЕ) в сутки. При этом информация о дозировке витамина D в одной таблетке БАДа "Детримакс 1000" и рекомендуемые к приему дозировки 1500-2000 МЕ в рекламе были выполнены красным цветом для создания визуального акцента на взаимосвязи этих данных.

Однако, согласно величинам суточного потребления пищевых и биологически активных добавок для взрослых в составе специализированных пищевых продуктов и БАД к пище, адекватным уровнем потребления витамина D является 400 МЕ, верхним допустимым уровнем - 600 МЕ.

Таким образом, реклама указывает на возможность применения больших дозировок витамина D. То есть в рекламе распространяются не соответствующие действительности сведения об условиях применения биологически активной добавки "Детримакс 1000".

"Как установила Комиссия ФАС России, подача этой недостоверной информации является прямым нарушением закона о рекламе", - подчеркнули в ФАС.

Компаням "Юнифарм" как рекламодателю и "Бионика медиа" как рекламораспространителю выданы предписания о прекращении нарушения.