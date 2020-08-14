Страховщики сами могут получать данные о техосмотре авто с оформленным в карантин ОСАГО

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ рекомендовал страховщикам самостоятельно получать данные о техосмотре автомобилей владельцев, которые оформили полис ОСАГО во время карантина без диагностической карты. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк России рекомендует страховщикам самостоятельно получать из автоматизированной информационной системы сведения о прохождении техосмотра теми автовладельцами, которые оформили полис ОСАГО в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года без диагностической карты", - указано в сообщении.

По данным ЦБ, информацию о том, что страхователь прошел техосмотр, в систему должны направлять операторы техосмотра. Они обязаны делать это не позднее чем через сутки после его окончания.

Возможность оформить ОСАГО без диагностической карты была предоставлена гражданам из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В этом случае автовладелец должен пройти техосмотр не позднее, чем через месяц после снятия ограничений в регионе. Если этого не сделать, страховщик будет иметь право регрессного требования - то есть взыскания с автовладельца суммы возмещения, выплаченного по его полису при страховом случае.