Рыбоперерабатывающий комбинат за 3 млрд рублей появится в Калужской области к 2022 году

ТАСС, 14 августа. Рыбоперерабатывающий комбинат появится на территории индустриального парка "Ворсино" в Калужской области к 2022 году. В проект будет инвестировано порядка 3 млрд рублей, сообщил на церемонии закладки первого камня предприятия его директор Александр Евдокимов.

"Через полтора года надеемся открыться. Предприятие будет состоять из нескольких цехов: цех консервной продукции, несколько экспериментальных цехов, которые дадут толчок в дальнейшем сделать вторым этапом большой цех переработки. <...> По рабочим местам - порядка 250 на первом этапе. Объем инвестиций - порядка 3 млрд рублей", - сказал он.

Помимо самого комбината, будет построен низкотемпературный склад (холодильник), оборудованный современной автоматизированной системой хранения. Площадь складских помещений составит более 10 тыс. кв. м. Там сможет храниться более 35 тыс. тонн мороженной продукции. "Холодильник даст толчок развитию [железнодорожной] станции, которая находится неподалеку, где есть возможность сообщения с Дальним Востоком, Камчаткой, Китаем", - уточнил Евдокимов.

Закупать сырье компания планирует в основном у российских поставщиков, уточнили в пресс-службе правительства региона. Планируется, что продукция будет изготавливаться для государственных заказчиков, таких как Росрезерв и Росгвардия, а также федеральных розничных сетей.

"Это первый рыбоперерабатывающий завод в Калужской области и, в целом, агропромышленный комплекс - это важная для региона отрасль. <...> Качественная, доступная по цене продукция переработки рыбы - очень важно, чтобы она появилась в еще большем ассортименте в наших магазинах", - сказал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

"Ворсино" - крупнейший индустриальный парк Калужской области. Резидентами парка являются более 50 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L"Oreal, Nestle, AstraZeneca, НЛМК, Total, Greif. В индустриальном парке расположен мультимодальный транспортно-логистический комплекс "Фрейт вилладж ворсино", ставший частью проекта "Новый Шелковый путь".