Глава Курганской области в 2019 году заработал почти 4,2 млн рублей

ТАСС, 14 августа. Глава Курганской области Вадим Шумков заработал в 2019 году 4 млн 185 тыс. рублей, сообщается в опубликованной декларации о доходах главы региона.

Как и в 2018 году, он владеет земельным участком площадью 1,25 тыс. кв. м. и домом площадью 35,8 кв. м. В его пользовании два земельных участка площадью 1200 и 1700 кв. м., два жилых дома, один из которых на 342,4 кв. м, квартира площадью 73,8 кв. м и гостиничный номер - 193,9 кв. м.

По данным декларации, супруга губернатора заработала 92 копейки. Она имеет легковой автомобиль BMW X5, как и в 2018 году. Данные о доходах несовершеннолетних детей в документе не представили.

По данным декларации за 2018 год, Шумков заработал более 12,2 млн рублей. Шумкова назначили врио губернатора Курганской области в октябре 2018 года, до этого он был замгубернатора Тюменской области.

В 2018 г. он владел также домом площадью 35,8 кв. м и участком на 1,25 тыс. кв. м. Супруга Шумкова заработала в 2018 году 500 тыс. рублей, в ее собственности находился BMW X5, земельный участок - 1,25 тыс. кв. м, жилой дом - 36,1 кв. м, квартира - 31,5 кв. м.