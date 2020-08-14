Доход главы МЧС России за год уменьшился на 1 млн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доход главы МЧС России Евгения Зиничева в 2019 году уменьшился с 9 млн до 8 млн рублей. Это следует из опубликованных на сайте правительства РФ 14 августа сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников.

В собственности Зиничева находятся два земельных участка площадью 3 тыс. и 4,3 тыс. кв. метров, четыре жилых дома, а также квартира площадью 143 кв. метра.

Практически все заместители Зиничева в прошлом году заработали больше, чем он. Как следует из сведений о доходах руководителей МЧС, опубликованных на сайте министерства, доходы заместителей министра составили от 8,3 млн до 15,8 млн рублей: наименьший - у замглавы МЧС Ильи Денисова, наибольший - у первого замглавы МЧС Александра Чуприяна.

Из руководителей подразделений центрального аппарата МЧС наибольший доход в 26 млн рублей задекларировала директор финансово-экономического департамента МЧС Надежда Голикова, наименьший доход (5,3 млн рублей) - директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.