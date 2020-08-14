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Депутат гордумы Перми Плотников задекларировал самый высокий доход среди своих коллег

За 2019 года Владимир Плотников заработал 350 млн рублей

ПЕРМЬ, 14 августа. /ТАСС/. Депутат Пермской городской Думы, председатель временной комиссии в целях контроля за реализацией администрацией Перми полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности и благоустройства территории города Владимир Плотников задекларировал самый высокий доход среди своих коллег. Суммарно за 2019 год он заработал более 350 млн рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте гордумы.

"Декларированный годовой доход - 353 931 652,54 рубля (в том числе иные доходы)", - указано в таблице.

В собственности Плотникова восемь земельных участков и два жилых дома в России, а также квартира в Испании, в пользовании - квартира в России площадью около 150 кв.м, легковой автомобиль Mercedes-Benz S63, Rolls-Royce Ghost и лодочный прицеп.

По данным территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Перми, Владимиру Плотникову 56 лет. С октября 1994 года по настоящее время он является заместителем директора компании "Скайс", г. Пермь, с 2000 года - председателем совета федерации дзюдо Пермского края.

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