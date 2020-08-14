Газзаев, Пайкин и Завальный стали лидерами по доходам за год среди глав комитетов Думы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наивысшие доходы за 2019 год среди глав комитетов Госдумы задекларировали председатель комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия"), глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР) и глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ("Единая Россия"). Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на официальном сайте нижней палаты.

Главы комитетов с наивысшим доходом

Так, Валерий Газзаев в 2019 год заработал 146,89 млн рублей. В собственности у депутата находится земельный участок в России для индивидуального жилищного строительства площадью 1 511 квадратных метров, и легковой автомобиль Mercedes S 400 4MATIC. Кроме того, у депутата в общей долевой собственности с его женой имеется недвижимость в Испании - жилой дом, площадью 307,7 квадратных метров, а также земельный участок для эксплуатации существующего жилого дома, площадью 1 000,5 квадратных метров. В пользовании у Газзаева задекларирована квартира площадью 270 квадратных метров, которой также пользуется его жена.

Супруга Газзаева в прошлом году заработала 230,7 тыс. рублей. В ее собственности числятся легковой автомобиль BMW Х5, восемь земельных участков в России разного назначения площадью от 812 до 1 512 квадратных метров, два жилых дома площадью 165,2 и 156,7 квадратных метров, дачный дом в 372,8 квадратных метра, две квартиры площадью 248,9 и 150,8 квадратных метров, а также гараж, нежилое помещение и хозяйственный блок.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин в 2019 году заработал 132,9 млн рублей. В собственности у депутата задекларированы земельный участок для размещения дач площадью 2 800 квадратных метров, земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства площадью 10 227 квадратных метров, а также дачный дом площадью 186,9 квадратных метров. В пользовании у Пайкина и его ребенка также находится квартира, площадью 67,1 квадратных метров, которая выдана в найм на срок полномочий депутата. Кроме того, в безвозмездном пользовании у депутата находится квартира в 41,7 квадратный метр. У ребенка депутата в безвозмездном пользовании находится квартира, площадью 264,5 квадратных метра.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный по итогам 2019 года задекларировал доход в 38,98 млн рублей. У него в собственности два легковых автомобиля - Lexus LX 570 и Porsche Cayenne Turbo, а также два земельных участка площадью 791 и 845 квадратных метров, два жилых дома (164,5 и 706 квадратных метров), две квартиры (238 и 245,7 квадратных метров) и гаражный бокс. Депутат арендует земельный участок площадью 2 тыс. квадратных метров. У супруги Завального в собственности два легковых автомобиля - Mercedes S450 4MATIC и S500 4MATIC, земельный участок, площадью 6 тыс. квадратных метров, а вместе с ребенком депутата они безвозмездно пользуются квартирой площадью 245,7 квадратных метров. За 2019 год супруга депутата задекларировала доход в 121,3 тыс. рублей.

Главы комитетов с наименьшим доходом

Наименьшие суммы дохода за 2019 год заявили глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"), председатель думского комитета по развитию гражданского общества и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), а также глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Так, Макаров в 2019 году заработал 5,48 млн рублей. В его собственности значится легковой автомобиль Lexus LS 460, а также квартира площадью 53 квадратных метра.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и религиозных объединений Сергей Гаврилов по итогам 2019 года задекларирован доход в размере 5,28 млн рублей. У него в собственности есть квартира площадью 78,2 квадратных метров, а также мотороллер ТМ3. В безвозмездном пользовании у депутата находится квартира площадью 97,8 квадратных метров, которой также пользуются два его ребенка. Супруга Гаврилова за 2019 год задекларировала доход в 932,1 тыс. рублей. Ей принадлежит легковой автомобиль Volkswagen Beetle, а также квартира площадью 97,8 квадратных метров, земельный участок в 2 628 квадратных метров и жилой дом площадью 281,7 квадратных метра.

Доход председателя комитета по экономической политике Сергея Жигарева в 2019 году составил 5,21 млн рублей. Ему принадлежат два земельных участка, площадью 2 248 и 8 647 квадратных метров, жилой дом площадью 872,8 квадратных метра, а также два легковых автомобиля - Chevrolet Bel Air и "Волга" ГАЗ-21, грузовой автомобиль Chevrolet Silverado 3500HD и мототранспортное средство Ducati Monster 1100. В пользовании у Жигарева на период замещения должности находится дача площадью 142,9 квадратных метра, а у его ребенка - квартира, площадью 106,1 квадратных метра в безвозмездном пользовании.