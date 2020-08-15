Чернышенко поручил МЭР и Ростуризму оценить эффективность существующих туристских ОЭЗ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил в субботу Минэкономразвития и Ростуризму проанализировать эффективность работы туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ). На совещании по развитию экотуризма в России он напомнил, что в стране действует законодательство об ОЭЗ, в рамках которого создано десять таких туристических зон.

"Я бы попросил Минэкономразвития вместе с Ростуризмом вместе определить, насколько они эффективны и что необходимо сделать для их развития. Подготовьте информацию, посмотрим, насколько эффективно были использованы те преференции, которые ОЭЗ дает", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в мире доля экологического туризма в общем объеме отрасли достигает 25%, и это одно из самых перспективных направлений путешествий: треть всех путешественников предпочитает именно экотуризм, ежегодный прирост этого направления оценивается в 20-30%. При этом в России на долю экологического туризма в общей структуре туристического рынка приходятся лишь 2%, а доходы заповедных мест России от приема туристов в сотню, а в отдельных случаях в тысячу раз меньше, чем в других странах, добавил Чернышенко. "Кто-то может сказать, что это огромный потенциал для роста, я скажу, что, наверное, что-то системно мы недорабатывали в этом вопросе", - сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что туризм и природа неразрывно связаны друг с другом, и чтобы эта связь была гармоничной, строительство новых объектов, дорог, портов должно идти при строжайшем соблюдении природоохранных норм.