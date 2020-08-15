Первую версию паспорта нацпроекта по туризму рассмотрят в кабмине 17 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Правительство рассмотрит в понедельник, 17 августа, первую версию паспорта нацпроекта по развитию туризма в РФ. Об этом сообщил в субботу на совещании по развитию экологического туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Напоминаю, что мы уже в понедельник рассмотрим материалы Ростуризма, первую версию паспорта нацпроекта [по развитию туризма]", - сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что в этот нацпроект необходимо включить туристические объекта Дальнего Востока, "они там займут достойное место". Он также попросил Ростуризм и Минприроды подключиться к работе по разработке нацпроекта.

О нацпроекте

О том, что Ростуризм ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", в интервью ТАСС рассказала в начале июля руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, ожидается, что документ будет принят до конца года.

Глава "Ростуризма" подчеркнула, что туризм - "важная и очень перспективная отрасль экономики, дающая большой синергетический эффект": это и повышение занятости, отдых и оздоровление граждан, развитие регионов, приток инвестиций, имидж страны в мире, чистый несырьевой экспорт, а также прямое и косвенное влияние на десятки смежных отраслей.

Позже Чернышенко предложил включить этот проект в перечень уже имеющихся нацпроектов.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина.