Ростуризм предложил адаптировать льготы территорий опережающего развития под турбизнес

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ростуризм предложил в рамках создания нацпроекта по развитию туризма адаптировать под туристический бизнес льготные условия, действующие на территориях опережающего развития (ТОР). Об этом в субботу заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Елена Лысенкова на совещании по развитию экологического туризма в РФ, которое прошло в Петропавловске-Камчатском.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила ТАСС, что ведомство ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и надеется, что документ примут до конца года.

"Первый компонент [развития туризма] - это комплексный подход к развитию перспективных туристских территорий за счет формирования и реформирования части особых экономических зон, подходы к ним. Есть элементы территорий опережающего развития, элементы поддержки инвесторов, которые реализованы в рамках этих комплексных подходов. Часть этих элементов требует адаптации для туристской индустрии", - сказала Лысенкова.

В частности, предполагается изменить условия временного освобождения от налога на зарплаты.

"Объектам туристской индустрии крайне важно получать их [налоги] с того момента, когда гостиничный комплекс начинает функционировать, а не с того момента, когда компания, начавшая строительство, становится резидентом, например, территории опережающего развития", - подчеркнула начальник управления.

Вторым важным элементом развития туризма в рамках нового нацпроекта, по данным Ростуризма, должно стать развитие транспортной инфраструктуры с учетом бережного отношения к природе.