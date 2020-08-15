В Крыму до ноября планируют отремонтировать 400 км дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Крыма намерены до ноября отремонтировать 400 км дорог региона, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства транспорта.

"До ноября месяца основной объем работ будет выполнен. В этом году в рамках всех программ будет отремонтировано порядка 400 км дорог", - процитировали в пресс-службе слова министра транспорта Крыма Сергея Карпова.

Карпов в субботу осмотрел более 10 ремонтируемых дорог. "Основные сложности, с которыми сталкиваются подрядчики, - это коммуникации и зеленые насаждения. Кроме того, сегодня на участке дороги Мазанка - Опушки была выявлена явная нехватка асфальтобетонной смеси в моменте. Эти моменты будут отрегулированы в ручном порядке", - сказал Карпов, его слова также приводит пресс-служба.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил недочеты в документации, в том числе отсутствие плана работ или подрядчика, на 90% симферопольских строек. Также он высказывал недовольство ходом ремонта дорог и поручил провести служебное расследование. В четверг на совещании по строительной отрасли региона он сообщил, что принял решение уволить директора "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко.