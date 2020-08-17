Счетная палата выявила 744 нарушения при таможенном оформлении товаров в 2019 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Счетная палата РФ в ходе проверки исполнения бюджета Федеральной таможенной службой (ФТС) России в 2019 году выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и РФ при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров на 459,8 млн руб. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

"Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и РФ при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений связанны с неправильной классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 12 фактов неправомерного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении временно ввезенных товаров, три факта несоблюдения условий временного ввоза транспортных средств международной перевозки и один факт неправомерного занижения размера таможенных платежей в отношении временно ввезенного товара", - приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.

Кроме того, по данным ведомства, проверка выявила нарушения и недостатки, которые ФТС допустила при осуществлении бюджетных полномочий главного распорядителя средств федерального бюджета. В частности, лимиты бюджетных обязательств на осуществление специальных расходов доведены не в полном объеме, а реестр расходных обязательств подготовлен без учета методических рекомендаций, разработанных Минфином.

Также Счетная палата проверила исполнение бюджета Федеральной налоговой службой (ФНС) России в 2019 г. Согласно данным палаты, ФНС допустила нарушения при составлении бюджетной отчетности, не включив 5 юрлиц с задолженностью свыше 500 млн руб. в раздел "Сведения о просроченной задолженности" формы бюджетного учета сведений по дебиторской и кредиторской задолженности.

Кроме того, как отметили в Счетной палате, подведомственные организации ФНС в 2019 г. нарушали требования законодательства о закупках у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций - доля контрактов с такими предприятиями оказалась ниже установленных 15% от совокупного объема госзакупок.