Мишустин: территориальное планирование должно быть основой инфраструктуры городов

МАГАДАН, 17 августа. /ТАСС/. Территориальное планирование должно быть основой инфраструктуры городов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра парка "Маяк" в Магадане. Он также осмотрел берег бухты Нагаева, где ведутся берегоукрепительные работы.

"Очень важно, чтобы территориальное планирование, которое вы сейчас показываете, было основой развития инфраструктуры наших городов. Это так важно! Продумать ... комплексно точки, чтобы людям было удобно и красиво, и произвести генеральную уборку хотя бы близлежащих территорий, мусора, затонувших кораблей либо гаражей. А вообще здорово, здорово смотрится, и план развития территории просто такой классный, дай бог, чтобы это все случилось", - сказал он.

Во время осмотра "Маяка", который был победителем конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года категории "малые города с численностью от 50 до 100 тысяч человек", Мишустин отметил, что парк известен - его часто изображают как символ Магадана.

Автор проекта - магаданский архитектор Людмила Терещенко, сопровождавшая главу правительства, сообщила, что планируется вторая очередь парка. "Она включит в себя большую парковочную зону, спортивные площадки для различных категорий населения. Просим поддержать нас", - сказала она.

"Попросим министра по развитию Дальнего Востока (Александра Козлова) посмотреть, что у нас есть из ресурсов. Уверен, что мы найдем средства на стоянку и на дальнейшее развитие объекта", - ответил Мишустин.

Во время рассказа об укреплении берега, губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что эти работы помогут спасти дорогу, которая имеет для региона стратегическое значение. Это единственная дорога, которая ведет в морской торговый порт, через который в регион поступает до 99% топлива, строительных материалов, и других важных грузов. Губернатор также уточнил, что в море "сползает" и инфекционная больница, но "это уже следующий этап". Предполагается что проект берегоукрепления будет реализован в два этапа. Окончание работ по контракту запланировано на четвертый квартал 2021 года. На сегодняшний день техническая готовность объекта - 40 %, его стоимость составит 863,9 млн рублей, работы ведет компания "Стройтрансгаз".