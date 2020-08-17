Эксперты: регистрация товарных знаков самозанятыми уравняет их в правах с бизнесом

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Возможность для самозанятых в России регистрировать товарные знаки уравняет их в правах с большим бизнесом и будет способствовать повышению узнаваемости бренда. Однако эта норма существенно не отразится на росте числа самозанятых, считают опрошенные ТАСС представители крупнейших деловых объединений и эксперты.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в августе утвердил дорожную карту трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, согласно которой предлагается разрешить гражданам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки.

"Отсутствие нормы, связанной с возможностью физических лиц регистрировать товарные знаки, я считаю скорее упущением прошлого, потому что изначально объекты интеллектуальной собственности, такие как патенты, может зарегистрировать каждое физическое лицо, а почему-то правом на то, чтобы зарегистрировать товарный знак, он не обладает", - сказал ТАСС член генсовета бизнес-объединения "Деловая Россия" Ильдар Шайхутдинов, отметив, что приветствует изменения, которые предполагает дорожная карта.

Вице-президент "Опоры России" Наталья Золотых напомнила ТАСС, что по действующей редакции Гражданского кодекса РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Эта норма лишает физических лиц, в том числе самозанятых, возможности обладать правами на товарные знаки. "Опыт подавляющего большинства зарубежных стран, не ограничивающих физических лиц в обладании правами на товарные знаки, убедительно свидетельствует о том, что для них распоряжение исключительными правами на товарные знаки может стать хорошим бизнесом. Хорошо, что такая возможность нашла отражение в дорожной карте. Я очень надеюсь, что в скором времени это найдет отражение в законе", - отметила она.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области, член федерального политсовета Партии роста Олег Чернов считает, что зарегистрировать товарный знак или получить патент для самозанятых должно быть также просто, как зарегистрировать домен. "Многие предприниматели, начиная бизнес, опасаются, что их уникальные решения будут скопированы. Новая дорожная карта должна с одной стороны защитить бизнес, а с другой помочь повысить узнаваемость бренда, уравнять в правах предпринимателей и большие компании", - убежден он.

Генеральный директор Института экономических и социальных исследований Алексей Рябинин уверен, что "создание базы товарных знаков и настроенный процесс обмена данными облегчит для предпринимателей процесс выхода на рынок и сократит время на возврат инвестиций".

На рост числа самозанятых не повлияет

Несмотря на положительный эффект от предоставления гражданам права регистрировать товарные знаки, это не приведет к массовому росту в России числа самозанятых.

"С количеством самозанятых реализация дорожной карты никак не связана. Дело в том, что доход самозанятого не должен превышать 250 тысяч рублей в год, это мизерная сумма. Регистрация товарного знака при этом в Москве стоит 30-70 тысяч рублей, то есть треть всего вы должны проинвестировать. Соответственно, нет никакой связи между числом самозанятых и возможностью физического лица регистрировать товарный знак. Но появляется возможность вносить в уставный капитал, если вы будете регистрировать юридическое лицо, свой товарный знак, которым вы уже владеете как физическое лицо. Это увеличивает уставной капитал компании", - пояснил Шайхутдинов.

Доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин также полагает, что "серьезного роста числа самозанятых от нововведений ожидать не стоит". "Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности требует немалых затрат, как материальных, так и нематериальных, - отмечает он. - Нужно ли это обычному гражданину или какому-нибудь самозанятому репетитору".

Мероприятия дорожной карты являются необходимыми, но отнюдь не единственными предпосылками для стимулирования роста числа самозанятых граждан, поддержала мнение экспертов Наталья Золотых. "Нужно создавать в России благоприятные условия для реализации самозанятых, а также значительно повышать уровень их осведомленности о возможностях, которые открывает интеллектуальная собственность, и о ее значительном коммерческом потенциале", - добавила она.

О режиме самозанятых

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские субъекты смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Сейчас в стране насчитывается около 850 тыс. самозанятых.

В начале июня 2020 года были внесены изменения в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП), по которым на самозанятых граждан распространяются меры поддержки МСП, предусмотренные в рамках федеральных и региональных программ. Это может быть финансовая, имущественная, консультационная и образовательная поддержка.

В конце мая Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог в качестве поддержки в период пандемии коронавируса.